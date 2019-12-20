Meteoroloji'den Alanya'ya kuvvetli sağanak uyarısı!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminini internet sitesi üzerinden yayınladı. Alanya'da önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanak yağış beklentisi var.

Buna göre 5 günlük tahminler şöyle:

Cumartesi günü, Az bulutlu, en az 13 en fazla 20 derece;

Pazar günü, gökgürültülü sağanak yağışlı, en az 13 en fazla 29 derece;

Pazartesi günü, kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı, en az 15 en fazla 18 derece;

Salı günü, gökgürültülü sağanak yağışlı, en az 13 en fazla 17 derece;

Çarşamba günü, çok bulutlu, en az 11 en fazla 17 derece;