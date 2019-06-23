Meteoroloji'den Alanya'ya kritik uyarı geldi!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Alanya'da da dahil olmak üzere Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji'den Alanya'ya kritik uyarı geldi!
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METEOROLOJİ alınan bilgiye göre; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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