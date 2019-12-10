Meteoroloji'den Alanya'ya fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alanya dahil olmak üzere tüm Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü uyarıyı internet sitesi üzerinden yaptı. Bu gece (10 Aralık Salı) başlaması tahmin edilen fırtına yarın gece yarısına kadar Alanya'da da etkisini sürdürecek. Bununla birlikte fırtınanın yanı sıra Alanya'da Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli sağanak yağış beklentisi var. Uyarıda, "Batı Akdeniz’de rüzgarın bu gece (10 Aralık'ı 11 Aralık'a bağlayan gece) saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz’de rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz’de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz’de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir." denildi.
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