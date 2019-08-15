Meteoroloji'den 6 il için flaş uyarı!

METEOROLOJİ 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da sıcaklıklarda artış olacağı belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği aktarılan açıklamada, bugün (dün) 16.00 ile yarın (bugün 15.08.2019) akşam 21.00 saatleri arasında sıcak havanın etkili olacağı duyuruldu.

Açıklamada, başta sağlık sorunları olmak üzere muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

YURTTA HAVA DURUMU

Yurtta 15 Ağustos güneşli devam eden hava cuma ve cumartesi günü birçok noktada yağışlarla bölünecek. Yağışlar hava sıcaklıklarını düşürmeyecek ve nem zirveye çıkacak. İstanbul'da cuma günü %94 oranına yükselmesi beklenen nem vatandaşları zorlayacak.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde 2 ia 6 derece artacağı, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.