Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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METEOROLOJİ  2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden  yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nin kuzeyinde devam eden sağanak ve gök  gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde bölge geneline yayılarak İzmir, Balıkesir  ve Manisa genelinde, Aydın'ın doğu kesimlerinde, Çanakkale'nin iç kesimlerinde  etkisini artıracak.
Yağışların, yerel olarak kuvvetli (20 ila 30 kilogram/metrekare)  olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, akşam geç saatlerden sonra etkisini  kaybetmesi bekleniyor.
 
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım isabet  etmesi, ulaşımda aksama, yerel dolu yağışları, yağış anında kısa süreli fırtına  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 

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