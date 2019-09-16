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Meteoroloji'den 10 il için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde toplamda 10 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

HAVA DURUMU 16.09.2019, 08:49
Meteoroloji'den 10 il için flaş uyarı!
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu
 
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutlu
 
MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

#meteoroloji
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