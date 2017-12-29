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Meteoroloji bir günde tahminleri değiştirdi!

Meteoroloji'nin dün sabah saatlerinde önümüzdeki hafta için yayınladığı tahminlere göre birçok şehrimiz yılbaşına, aralık ayında alışık olmadığımız sıcaklıklarla girecekti. Son dakika haberine göre Meteoroloji'nin yılbaşı gecesi için yaptığı tahminler tamamen değişti. Özellikle iç kesimlerdeki birçok şehrimizde kar bekleniyor. İşte yeni yıla karla girecek şehirlerimiz

Meteoroloji bir günde tahminleri değiştirdi!

Meteoroloji'nin dün sabah saatlerinde önümüzdeki hafta için yayınladığı tahminlere göre birçok şehrimiz yılbaşına, aralık ayında alışık olmadığımız sıcaklıklarla girecekti. Son dakika haberine göre Meteoroloji'nin yılbaşı gecesi için yaptığı tahminler tamamen değişti. Özellikle iç kesimlerdeki birçok şehrimizde kar bekleniyor. İşte yeni yıla karla girecek şehirlerimiz

29 Aralık 2017 Cuma 09:24
Meteoroloji bir günde tahminleri değiştirdi!
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SICAK geçen aralık ayının sonuna yaklaşan Türkiye, yeni yıla hazırlanıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan tahminlere göre yeni yıla girerken sadece Bayburt ilimizde kar yağışı gözlenecekti, ancak son dakika verilere tahminler değişti ve sıcaklık değerleri düştü, yağmur beklenen bölgeler kara dönüştü. Özellikle iç ve yüksek kesimlerimizdeki birçok şehrimizde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor.
YILBAŞI GECESİ HANGİ ŞEHİRLERDE KAR YAĞACAK?

Bugün yurda giriş yapan yağışlı havayla beraber sıcaklıklar da bir miktar düşecek. Yurdun kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor fakat düşen sıcaklıkların etkisiyle 31 Aralık gecesi birçok ilimizde kar yağışı görülecek. İşte Meteoroloji’nin tahminlerine göre kar yağacak şehirlerimiz…

KARABÜK: 4 derece kar yağışlı
BOLU: -1 derece kar yağışlı
KÜTAHYA: 0 derece kar yağışlı
ESKİŞEHİR: 0 derece kar yağışlı
ÇANKIRI: 2 derece kar yağışlı
YOZGAT: 1 derece kar yağışlı
KAYSERİ: 1 derece kar yağışlı
SİVAS: 0 derece kar yağışlı
ERZURUM: 0 derece kar yağışlı
ARDAHAN: -7 derece kar yağışlı
KARS: -2 derece kar yağışlı
AĞRI: -1 derece kar yağışlı

3 BÜYÜK ŞEHRİMİZ İÇİN YILBAŞI HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi İstanbul parçalı bulutlu olacak ve gece sıcaklıklar en düşük 5 derece civarında seyredecek. İzmir’de de parçalı bulutlu bir hava hakim, en düşük sıcaklık değeri 6 derece olarak ölçülecek. Ankara’da ise sulu kar bekleniyor, gece sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek.

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