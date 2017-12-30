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30 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Aralık Günlük Burç Yorumu

Meteoroloji Alanya'ya sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alanya'da başlayan yağmurların devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu

Meteoroloji Alanya'ya sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alanya'da başlayan yağmurların devam edeceğini belirterek uyarılarda bulundu

30 Aralık 2017 Cumartesi 00:42
Meteoroloji Alanya'ya sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak
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METEOROLOJİ, Alanya'da dün başlayan ve bugün akşama kadar süreceği bildirilen yağışın çok kuvvetli olacağını duyurarak, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı

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Son Güncelleme: 30.12.2017 09:43
Anahtar Kelimeler:
YağmurlarAlanyaMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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