Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar hızla...

YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus hadisesi, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR YOK
Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) ve Sivas çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Az bulutlu
EDIRNE °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu
KOCAELI °C, 26°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENIZLI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KUTAHYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
NIGDE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARABUK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GUMUSHANE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BITLIS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu
GAZIANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KILIS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinden itibaren batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in batısında gece saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, gece saatlerinde güneyi güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in doğusunda sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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