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Meteoroloji açıkladı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 7 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Dün yağış felaketi yaşayan İstanbul'da ise bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak

Meteoroloji açıkladı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 7 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Dün yağış felaketi yaşayan İstanbul'da ise bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:58
Meteoroloji açıkladı! Hava nasıl olacak?
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre,  Zonguldak,  Bartın,  Kastamonu ve  Karabük çevrelerinde kuvvetli,  Kocaeli,  Sakarya ve  Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış tahmin ediliyor.  İstanbul'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

7 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu,  Marmara'nın doğusu, Batı ve  Orta  Karadeniz,  Doğu Karadeniz kıyıları,  Eskişehir ve  Çankırı çevreleri ile  Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;  Zonguldak,  Bartın,  Kastamonu ve  Karabük çevrelerinde kuvvetli,  Kocaeli,  Sakarya ve  Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise hava açık ve güneşli seyredecek.

SICAKLIK KUZEY VE İÇ KESİMLERDE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile  Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,  Marmara ve  Ege kıyıları ile  Orta  Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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