Meteoroloji açıkladı! Alanya için sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Yağışların, Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ve Alanya'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olmasının beklendiği de kaydedildi. Sabah saatlerinden gece yarısına kadar etkili olacağı değerlendirilen sağanak nedeniyle olası ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.