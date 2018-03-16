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Marmara ısınıyor! Diğer bölgelerde ise gece ve yarın sabah saatlerine dikkat…

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim  normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 20 derece, Pazar günü 18 derece olması bekleniyor.

Marmara ısınıyor! Diğer bölgelerde ise gece ve yarın sabah saatlerine dikkat…

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim  normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 20 derece, Pazar günü 18 derece olması bekleniyor.

16 Mart 2018 Cuma 10:15
Marmara ısınıyor! Diğer bölgelerde ise gece ve yarın sabah saatlerine dikkat…
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MARMARA Bölgesi'nde  hava  sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

  Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, doğusunun ise zamanla çok bulutlu  geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen  bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta  kuvvette esmesi öngörülüyor.

KAR, YAĞMUR...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı bugün doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12

  İstanbul: Az bulutlu ve açık 15

  İzmir: Az bulutlu ve açık 20

  Bursa: Az bulutlu ve açık 19

  Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 21

  Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 20

  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

  Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

  Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

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MarmaraDoğu AkdenizYağmurKarHava DurumuSağanak Yağış
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