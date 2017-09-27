Kuvvetli Yağış Uyarısı!

METEOROLOJİ yahılan açıklamada “İstanbul’da bugün beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), güney ilçelerinde ise kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”