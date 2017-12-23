Kent merkezinde kar yağışı başladı

ANİDEN başlayan kara hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın etkisini yitirmesini bekledi. Bazı vatandaşlar da kar topu oynayıp, fotoğraf çekti, öz çekim yaptı.
Isparta Belediyesi ekipleri ise, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşların kaldırımlarda rahat yürümesi için temizleme çalışması yaptı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Şarkikaraağaç ilçelerinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.
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