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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece…

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2050 yılından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy’de metronun girişini aşacağını söylüyor. Kurnaz’a göre turizmcilerin bugün Türkiye’de kış turizmine yönelik tesis kurarken yarının yaz turizmini düşünmeleri gerekiyor.

İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece…

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2050 yılından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy’de metronun girişini aşacağını söylüyor. Kurnaz’a göre turizmcilerin bugün Türkiye’de kış turizmine yönelik tesis kurarken yarının yaz turizmini düşünmeleri gerekiyor.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:42
İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece…
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KÜRESEL ısınma tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de ciddi biçimde etkiliyor. İklim değişikliklerinin ağır etkilerinin 2050’den sonra daha fazla hissedileceği belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, turizmle iklimin her geçen gün daha fazla iç içe girdiğine, turizme bakış açımızı değiştirmezsek önümüzdeki yıllarda çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımıza dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2050 yılından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy’de metronun girişini aşacak şekilde yükseleceğini anlatıyor. Kurnaz’ın verdiği bilgilere göre 2070 yılından itibaren Erzincan’ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız giderek ortadan kalkarken, 2100 yılından sonra Türkiye’nin güney yarısı çöl olacak.

“BUGÜNÜN KIŞ TURİZMİ İÇİN TESİS KURARKEN YARININ YAZLARINI DÜŞÜNÜN”

Bugün turizmcilerin bir kayak tesisi kurmaya karar verirken geçmişten gelen bilgi ve deneyimleri dikkate aldıklarını anlatan Prof. Dr. Levent Kurnaz, aslında gelecekte neler olacağının bu kararda çok daha etkili olması gerektiğini savunuyor. Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıklarının en az 6 derece arttığına dikkat çeken Kurnaz, bugün kar ve kayak tesisi kurmak isteyen yatırımcıların sürdürülebilir olması için tesislerin aynı zamanda yaz aylarında da kullanılabilirliğini hesaba katmaları gerektiğini vurguluyor.

Kurnaz, “Türkiye’de 2070 yılından sonra Erzincan’ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız ortadan kalkacak. Güney bölgelerimizde yaz aylarında bugün 38-40 derece olan sıcaklıklar, ilerleyen yıllarda 45 – 50 derecelere çıkacak. Bu durum, her şey dahil turizmini çok olumsuz etkileyecek. Bu nedenle şu an kış ve kayak turizmine yatırım yapanların, bundan 20 sene sonra aynı mekânda yaz turizmi yapılabileceğini hesaba katmaları gerekiyor. Eskiden insanlar yaz aylarında serinlemek için yaylalara giderlerdi. Bu örnekten yola çıkarak bugün yapacağımız kar ve kayak mekanlarını gelecekte insanların yaz aylarında ormanda yürüyüş yapma olanağı bulacağı serin ve keyifli tatil mekanları olarak planlamamız gerekiyor. Sadece bir kayak pisti ve buna özel tasarlanmış bir otel olarak bugüne yönelik planlama yapıldığında, 20 – 30 yıl sonra turizmciler için bu tesislerin ömrü de bitecek” diyor.

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Boğaziçi Üniversitesi İklim DeğişikliğLevent KurnazKadıköyKış TurizmiYaz Turizmi
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