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İnternet sitesinden duyurdular! Batıdan giriş yaptı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan son hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İnternet sitesinden duyurdular! Batıdan giriş yaptı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan son hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:34
İnternet sitesinden duyurdular! Batıdan giriş yaptı
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ÜLKEMİZ genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz yer yer puslu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, pus anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu Rüzgar: Kuzeydoğu, ilk saatler güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/s) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyi 2,0mGörüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/s) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; doğusu 2,0m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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