Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
Hava sıcaklıklarının bugün kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.
HAVA DURUMU 09.08.2019, 08:35 Melike Temir
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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