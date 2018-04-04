Geri geldi! Gece yarısı lapa lapa kar yağdı



AĞRI’da gündüz saatlerinde etkili olan yağmur yerini gece yarısı kar yağışına bıraktı. Saat 02.30 sıralarında etkili olan kar yağışı Ağrılıları uykuda yakaladı. Öte yandan Nisan ayında ilk defa kente kar yağdı.

Cadde ve sokakların boş olduğu kentte kar yağışı sokak lamları ışığı ile adeta ortaya dans edercesine görüntüler çıkardı. Sokak lambalarının ışığı altında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Lapa lapa yağan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

KIŞ KARS'A GERİ GELDİ

Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Baharı bekleyen Sarıkamışlılar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, tipiden yoldan kalan aracı vatandaşlar kaldığı yerden çıkardı.

Sarıkamış’ta akşam başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde yerini tipiye bıraktı. Sarıkamış-Karaurgan yolunda tipiden mahsur kalan bir araç vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta bir anda etraf beyaza bürünürken, Sarıkamışlılar kışın bu kadar fazla kar yağmadığını belirttiler.

Öte yandan kar yağışı ve tipiden Digor-Iğdır Karayolu’nun Hanlar Geçidi’nde de TIR’ların mahsur kaldı. Mahsur kalan TIR’ların idmanına karayolları ekipleri yetişti. Tipinin etkili olduğu Hanlar Geçidi’nde zaman zaman ulaşımda aksıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.