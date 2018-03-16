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Gece yarısı lapa lapa kar yağdı!

Karaman'a gece yarısı yağan kar, kısa süreliğine şehri beyaza bürüdü

Gece yarısı lapa lapa kar yağdı!

Karaman'a gece yarısı yağan kar, kısa süreliğine şehri beyaza bürüdü

16 Mart 2018 Cuma 10:21
Gece yarısı lapa lapa kar yağdı!
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AĞAÇLARIN çiçek açtığı Karaman’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren kar yağışı nedeniyle araçlar ve parklar adeta beyaza bürünürken, kart postallık görüntüler de oluştu. O saatte uykuda olan vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışını izleyemediler. Yağan kar bir süre sonra eridi.

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Anahtar Kelimeler:
KaramanGECE YAĞAN KAR
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