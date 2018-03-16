Gece yarısı lapa lapa kar yağdı!

AĞAÇLARIN çiçek açtığı Karaman’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren kar yağışı nedeniyle araçlar ve parklar adeta beyaza bürünürken, kart postallık görüntüler de oluştu. O saatte uykuda olan vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışını izleyemediler. Yağan kar bir süre sonra eridi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.