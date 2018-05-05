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FLAŞ! Meteorolojiden kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

FLAŞ! Meteorolojiden kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 23:58
FLAŞ! Meteorolojiden kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara  genelinde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden  itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden  itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar  kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez  ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde yarın sabah  saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük,  Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli  olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve  yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüKuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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