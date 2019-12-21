Fırtına Marmara ve Ege’yi vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava durumu uyarılarını yayınladı. Son dakika uyarısına göre Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde saate 60-80 kilometre yer yer 100 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
SON dakika uyarılarına göre hafta sonu rüzgar Marmara ve Ege’yi adeta uçuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: “Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte Trakya, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.”
KIYI BÖLGELER FIRTINADAN ETKİLENECEK
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleriyle Batı ve Orta Karadeniz bölümünde pazartesi günü beklenen yağışların Ege ve Akdeniz kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olması, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Yağışların gelecek hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.
Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerden başlayarak azalması ve Türkiye genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
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