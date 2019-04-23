Dikkat çamur yağacak! Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi

METEOROLOJİ uyardı, çamur yağacak! Meteoroloji resmi internet sitesinden yapılan uyarıya göre çamur yağışı yurdu etkileyecek. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir.” denildi.

ÇAMURDAN BİRÇOK BÖLGE ETKİLENECEK

Uyarıda; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı bulutlu