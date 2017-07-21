Defne Samyeli botoks mu yaptırdı?

BODRUM tatiline devam eden Defne Samyeli, önceki gün Yalıkavak'taki X Beach'teydi.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; ünlü sunucu, deniz keyfi yaptıktan sonra gölgede dinlendi. Kendi izinden gidip model ve oyuncu olmak isteyen kızları Derin ve Deren'in eşlik ettiği 45 yaşındaki güzel, kusursuz fiziğiyle dikkati çekti.
Yüzüne botoks yaptırdığı konuşulan Samyeli'nin, şiş yüzü ve dudakları ise iddiaları doğrular gibiydi.
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