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Bu tarihlere dikkat! 3 gün sürecek...

Meteoroloji'den son dakika sis uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporuna göre; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güneyinde pus, Marmara'nın kuzey kıyıları ve Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor. Sabah puslu bir havaya uyananlar merakla 'sis kaç gün sürecek' sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre 7-8-9 Nisan tarihlerinde Marmara Bölgesi ve çevresinde sis ve pus hadisesi devam edecek.

Bu tarihlere dikkat! 3 gün sürecek...

Meteoroloji'den son dakika sis uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporuna göre; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güneyinde pus, Marmara'nın kuzey kıyıları ve Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor. Sabah puslu bir havaya uyananlar merakla 'sis kaç gün sürecek' sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre 7-8-9 Nisan tarihlerinde Marmara Bölgesi ve çevresinde sis ve pus hadisesi devam edecek.

10 Nisan 2018 Salı 07:42
Bu tarihlere dikkat! 3 gün sürecek...
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YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Kırıkkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi ile Marmara'nın güneyinde pus, Marmara'nın kuzey kıyıları ve Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, iç kesimlerde yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus, kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KOCAELI °C, 22°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 24°C
Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KUTAHYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerden itibaren Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu, Çankırı ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Kırıkkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

CORUM °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TOKAT °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile zamanla bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KILIS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

SANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyi 2,0mGörüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneydoğu, yer yer batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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