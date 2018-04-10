Bu tarihlere dikkat! 3 gün sürecek...

YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Kırıkkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi ile Marmara'nın güneyinde pus, Marmara'nın kuzey kıyıları ve Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, iç kesimlerde yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN SİS UYARISI: Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus, kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli
KIRKLARELI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli
KOCAELI °C, 22°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 24°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KUTAHYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerden itibaren Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MERSIN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu, Çankırı ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Kırıkkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
CORUM °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
TOKAT °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile zamanla bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
KILIS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
SANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyi 2,0mGörüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneydoğu, yer yer batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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