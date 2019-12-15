Bu hafta Alanya'da hava nasıl olacak? Nefes alacağız

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahmini açıklandı. Alanya'da bugünden itibaren cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Uzun süren yağış ve fırtınalı havadan hayatın olumsuz etkilendiği Alanya bu hafta içi nefes alacak.

Yapılan tahminlere göre:

Pazartesi günü, Az bulutlu, en az 12, en çok 21 derece;

Salı günü, Az bulutlu, en az 12, en çok 20 derece;

Çarşamba günü, Az bulutlu, en az 13, en çok 21 derece;

Perşembe günü, Az bulutlu, en az 13, en çok 21 derece;

Cuma günü, Az bulutlu, en az 13, en çok 21 derece;