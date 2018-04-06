Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...

METEOROLOJİ'den gelen son dava durumu raporunda 5 günlük hava tahminleri açıklandı. Rapora göre,yarın ve pazar günü İstanbul'da ve Marmara'nın batısından başlamak üzere tüm bölgede yer yer sağanak yağış bekleniyor. 9 Nisan Pazartesi günü ise yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların artacağı öngörülüyor.
BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK?
Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA GECE KUVVETLİ RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Genellikle az bulutlu ve açık, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE °C, 18°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun-Ordu çevreleri sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi gece saatlerinde 2,0 ila 3,0m,Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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