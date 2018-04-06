Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...



METEOROLOJİ'den gelen son dava durumu raporunda 5 günlük hava tahminleri açıklandı. Rapora göre,yarın ve pazar günü İstanbul'da ve Marmara'nın batısından başlamak üzere tüm bölgede yer yer sağanak yağış bekleniyor. 9 Nisan Pazartesi günü ise yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların artacağı öngörülüyor.

BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK?

Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA GECE KUVVETLİ RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun-Ordu çevreleri sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi gece saatlerinde 2,0 ila 3,0m,Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.