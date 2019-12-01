Beklenen kar yağdı! Her yer beyaza büründü
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
HAVA DURUMU 01.12.2019, 10:41
BURSA'DA, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı başlayan kar yağışı, yoğun sis ve fırtınayla birlikte sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi, 5 metrenin altına düştü. Kar yağışı birinci ve ikinci oteller bölgesinde de etkili oldu. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri beyaza büründü.
Oteller bölgesindeki kar kalınlığı tahmini 10 santimetreye ulaştı. Karayollarına bağlı ekipler ise yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hafta içerisinde de Uludağ'da karın yağışının devam etmesi bekleniyor.
Bütün hazırlıklarını tamamlayan otellerin işletmecileri de yarın yeterli seviyeye ulaşmasını bekliyor.
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 01 Aralık 2019
|İmsak
|06:20
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Alanyaspor
|13
|22
|3. Trabzonspor
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|13
|22
|5. Başakşehir
|12
|22
|6. Beşiktaş
|12
|21
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|17
|10. Çaykur Rizespor
|13
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|16
|12. Gençlerbirliği
|13
|14
|13. Denizlispor
|12
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|12
|21
|5. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|12
|20
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. İstanbulspor
|13
|15
|12. Altay
|12
|15
|13. Giresunspor
|12
|13
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Man City
|14
|29
|3. Leicester City
|13
|29
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|20
|6. Wolverhampton
|13
|19
|7. Sheffield United
|13
|18
|8. Burnley
|14
|18
|9. Arsenal
|13
|18
|10. Crystal Palace
|14
|18
|11. M. United
|13
|17
|12. Bournemouth
|14
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Brighton
|14
|15
|16. Aston Villa
|13
|14
|17. Everton
|13
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|13
|10
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|31
|2. Barcelona
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Atletico Madrid
|14
|25
|6. Athletic Bilbao
|14
|23
|7. Valencia
|15
|23
|8. Getafe
|14
|21
|9. Granada
|14
|21
|10. Levante
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6