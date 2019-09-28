Artvin'de şiddetli sel! Yollar kapandı, evleri su bastı
Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.
HAVA DURUMU 28.09.2019, 10:29
KENTTE sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.
"CAN KAYBI YOK, HASAR VAR"
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan yaptığı açıklamada, "Can kaybı yok, hasar var. Bölgemizde hafif çaplı heyelanlar var. Bir eve heyelan arka taraftan girip ön taraftan çıkmış. Hopa Borçka yolu kapatıldı." ifadelerini kullandı.
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