Artmaya devam ediyor! Son dakika açıklaması...

ÜLKEMİZİN kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla’nın ve Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
YALOVA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
UŞAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
KIRIKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
TUNCELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 14°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı ile akşam geneli güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra
güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzey ve doğusu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeyi kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi.
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