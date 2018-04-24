Artmaya devam ediyor! Son dakika açıklaması...

ÜLKEMİZİN kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla’nın ve Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YALOVA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

UŞAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

KIRIKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

TUNCELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C

Az bulutlu, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı ile akşam geneli güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra

güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, kuzey ve doğusu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeyi kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi.