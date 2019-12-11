Antalya Valisi Karaloğlu'ndan yağış uyarısı: Bu akşam saat 18.00'den sonraya dikkat!
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil, esas beklentimiz bu gece saat 18.00'den sonra ve özellikle gece yarısı olacağı yönünde" dedi.
HAVA DURUMU 11.12.2019, 14:11
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|22
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|14
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|22
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|20
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|14
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|14
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|14
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|13. İstanbulspor
|14
|15
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|14
|13
|15. Osmanlıspor
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|11
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|14
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|14
|5
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|P
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|16
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|38
|3. Man City
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|32
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|16
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|16
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|16
|16
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|15
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|15
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|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
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|26
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|26
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|26
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|24
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|22
|12. Levante
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|16
|19
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|15
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