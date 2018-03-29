Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Antalya kent merkezi için yaptığı uyarının ardından önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece şiddetini arttırarak devam etti. Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sabah 09.30'a kadar devam eden sağanak sonrası, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki alt yapı çalışmalarının olduğu bölgelerde yollarda çökmeler meydana geldi. Sabah çöken yola saplanan araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı. Araçlarını kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalışan sürücülere, çevredeki vatandaşlar da yardımcı olmaya çalıştı. Yine Kepez bölgesinde kanalizasyon çalışmaları sürdüren ekibe ait bir kamyon da park halindeyken çöken yola çakıldı.

OĞLUMU OKULA GÖTÜREMEDİM

Aracı mahsur kalan vatandaşlardan Naif Barut "Gaz çalışmasının ardından üstünü kapatmamışlar ben de üstüne geldim ve aracım çakıldı. Oğlumu okula götüremedim" diye konuşurken, oğlu Muhammet Fırat Barut da, "Yağmur yağınca babam okula arabasıyla götürüyordu. Yol birden çöktü, bu yüzden okula gidemedim" dedi.

METREKAREYE 149 KİLOGRAM YAĞIŞ

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde kent merkezinde metrekareye 149 kilogram yağışın düştüğü belirtildi. Yağışların dün akşam saatlerinde sona ermesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, Antalya merkeze 149, Döşemealtı’na 88, Aksu’ya 75, Kemer’e 71, Gündoğmuş’a 62, Serik’e 61, Alanya’ya 58, Finike’ye 53, İbradı’ya 51, Gazipaşa’ya 50, Manavgat’a 45, Akseki’ye 44, Kumluca’ya 38, Korkuteli’ne 31, Kaş’a 31, Demre’ye 28 ve Elmalı’ya 26 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi.