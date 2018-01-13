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Antalya'da kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın merkezi ile Serik ve Manavgat ilçelerinde ve Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya'da kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın merkezi ile Serik ve Manavgat ilçelerinde ve Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

13 Ocak 2018 Cumartesi 21:39
Antalya'da kuvvetli yağış uyarısı!
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BATI Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerinde aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışlar, akşam saatlerinde ve gece yarısına doğru Antalya'nın merkezi, Serik ve Manavgat ilçeleri ile Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek.

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AntalyaKuvvetli YağışMeteoroloji
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