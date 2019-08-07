Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam saatlerinde yağan dolu ve yağmur, Akyar Mahallesinde meyve ağaçları ve ekili alanlarda zarara yol açtı. Yağan yağmur ve dolu sonrası Uzunoluk deresinde su taşkını oldu.
KORKUTELİ’nde geçtiğimiz akşam etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Yağışlardan dolayı Akyar ve Dereköy Mahallelerinde ekili tarım arazileri, sebze, meyve olumsuz etkilendi. Tarım İlçe Müdür vekili Selda Sert, ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonrası başta ceviz ağaçlarının meyvelerini yere döktüğünü, domates, biber dallarında da kırılmaların meydana geldiğini ifade ederek, üreticilerin zararların giderilmesi için hasar tespit çalışması yapacaklarını söyledi. Üretici Zafer Tutulmaz ise, "Aniden bastıran yağmur ve beraberindeki oluşan dolu sonrası sebze ve meyvelerimiz büyük oranda zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarladaki karpuzu parçaladı. Ekili olan biber ve domates tamamen zarar gördü” dedi.
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