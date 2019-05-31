Antalya'da bayramda en yüksek sıcaklık 27-29 derece

Meteorolojiden açıklanan bayram hava tahmin raporuna göre, bayram süresince Antalya'da en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece olması bekleniyor.

Antalya'da bayramda en yüksek sıcaklık 27-29 derece
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METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre yurt üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Akdeniz bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Açıklamada, "Bayram tatili süresince bölge genelinde yağış beklenmiyor. Bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde arefe ve bayram süresince beklenen en yüksek hava sıcaklarının ise 27-29 derece olması bekleniyor" denildi. 

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