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Antalya 32 dereceyi görecek

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya’da hava sıcaklıkları hafta sonu 32 dereye kadar yükselecek. Antalya’nın iç kesimlerinde ise bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Antalya 32 dereceyi görecek

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya’da hava sıcaklıkları hafta sonu 32 dereye kadar yükselecek. Antalya’nın iç kesimlerinde ise bugün ve yarın yağmur bekleniyor

27 Nisan 2018 Cuma 21:53
Antalya 32 dereceyi görecek
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TURİZMİN başkenti Antalya’da Nisan ayının son günlerinde etkili olmaya başlayan sıcak havanın yarın nisan ayı içerisindeki rekor seviyesine ulaşması bekleniyor. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’da hava sıcaklığının hafta sonu 32 dereye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Pazar gününden sonra ise sıcaklıkların 1-3 derece arasında azalması bekleniyor. Antalya’da havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönünden, öğleden sonra güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 
ALANYA'DA DA SICAKLIKLAR ARTACAK
Alanya'da ise sıcaklıkların 28 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu görünen havanın, hafta içi ise yerini tamamen güneşe bırakacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu yüzde 60-70 arasında yaşanması beklenen nem oranının ise hafta içinde yüzde 80'lere ulaşması muhtemel.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiAntalyaBölge Müdürlüğü
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