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Alanya'ya sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'nin verilerine göre yarın (14 Eylül) Alanya'da gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor

HAVA DURUMU 13.09.2019, 16:27 13.09.2019, 16:44
Alanya'ya sağanak yağış uyarısı!
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HAVA sıcaklığı Alanya ve civarında yarın (14 Eylül) 33° derece civarında olması ve havanın Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 86, en düşük yüzde 39 olması ve rüzgar hızının ortalama 8 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor. 

#sağanak yağış #meteoroloji #gök gürültülü #Sağanak Yağışlı
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