Alanya’ya sağanak yağış uyarısı

HAVA sıcaklığı sahil kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, kuzey yönlerden Antalya ve Göller Yöresinde orta kuvvette, yer yer kuvvetlice, Muğla ve ilçelerinde zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Rüzgar; kuzey yönlerden Antalya'nın merkez ve İbradı ilçelerinde, Isparta'nın Eğirdir, Senirkent ve Uluborlu ilçelerinde, Burdur'un Gölhisar ilçelerinde zaman zaman fırtınamsı rüzgar ve fırtına, Muğla ve ilçelerinde fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Antalya az bulutlu ve açık, Manavgat parçalı az bulutlu, Alanya parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Gündoğmuş parçalı bulutlu, öğle saatleri mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Gazipaşa ise parçalı bulutlu, öğle saatleri mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.