Alanya'ya sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmini raporunu yayınladı
HAVA DURUMU 08.12.2019, 10:55 08.12.2019, 11:00
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda Alanya'da sağanak yağışın beklendiği açıklandı.
Tahminlere göre:
Pazar günü Az Bulutlu en düşük 12, en yüksek 21;
Pazartesi günü Parçalı Bulutlu en düşük 12, en yüksek 20;
Salı günü Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı en düşük 12, en yüksek 17;
Çarşamba günü Gökgürültülü Sağanak Yağışlı en düşük 14, en yüksek 18;
Perşembe günü Gökgürültülü Sağanak Yağışlı en düşük 14, en yüksek 17 derece olacak.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
19°
parçalı az bulutlu
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