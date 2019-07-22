Alanya'ya ‘öldüren sıcak’ uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde 40 derecenin üzerindeki değerleri görecek olan hava sıcaklığı özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturacak. Uzmanlar ise vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Uzmanların yaptığı "Dışarı çıkmayın" uyarısı kentte karşılık bulurken, Alanya’da hava sıcaklığı dün 38, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, Antalya'nın kuzeydoğusunda kuvvetlice esecek. Kent merkezinde normalde kalabalık olan Atatürk ve Ahmet Tokuş bulvarlarında öğle saatlerinde yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra vatandaşların olmaması dikkatlerden kaçmazken, Damlataş ve Keykubat plajlarının ise tıklım tıklım dolu olması dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 21:59