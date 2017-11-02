Alanya'ya meteorolojiden uyarı

ALANYA'DA 4 Kasım Cumartesi gününden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, yağışın 5 Kasım Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Özellikle Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında şiddetli yağış yaşanabileceğini belirten Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ve yetkilileri şiddetli yağışa karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Haftasonu Alanya’da en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor.
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