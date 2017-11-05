Alanyalılar su baskını ve sele dikkat!

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, geçen hafta su baskınları ve sellere neden olan şiddetli yağışın bu haftasonu da beklendiğini duyurdu. Dün başlayan şiddetli yağışın bugün (pazar) 09.00-12.00 saatleri arasında etkili olacağı bildirildi. Vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.





Şiddetli yağış geçen hafta Alanya'da hayatı felç etmişti.