Alanyalılar dikkat! Meteorolojiden sel uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Antalya'nın doğu ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Çarşamba, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 4 Ocak Perşembe sabah saatlerine kadar çok kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."