Alanyalılar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Antalya merkez ve ilçelerde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.