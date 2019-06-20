Alanyalılar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Antalya merkez ve çevre ilçelerde havanın bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İşte Alanya ve komşu ilçelerde beklenen 5 günlük hava durumu tahminleri:
|Alanya
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|AÇIK
|AÇIK
|24 30
|24 31
|25 32
|26 33
|
26 33
|Gazipaşa
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|AÇIK
|AÇIK
|24 30
|24 31
|25 32
|26 33
|26 33
|Manavgat
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SICAK
|SICAK
|SICAK
|21 33
|21 34
|21 35
|22 36
|22 35