Alanyalılar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Antalya merkez ve ilçelerde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Alanyalılar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Antalya merkez ve çevre ilçelerde havanın bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması bekleniyor. 

İşte Alanya ve komşu ilçelerde beklenen 5 günlük hava durumu tahminleri:

Alanya PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU AÇIK AÇIK
PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU AÇIK AÇIK
24     30 24     31 25     32 26     33

26     33

Gazipaşa PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU AÇIK AÇIK
PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU AÇIK AÇIK
24     30 24     31 25     32 26     33 26     33

Manavgat PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU SICAK SICAK SICAK
PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU SICAK SICAK SICAK
21     33 21     34 21     35 22     36 22     35
Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 13:52
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