banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da sıcak bunalttı

Alanya ve Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı tatilcileri ve yerli vatandaşları bunalttı

HAVA DURUMU 28.08.2019, 21:24 28.08.2019, 21:34 Enes Subaşı
Alanya'da sıcak bunalttı
banner404

KAVURUCU sıcakların etkili olduğu kentte dünyaca ünlü sahillere akın eden tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kent merkezinde termometreler öğlen saatlerinde 39 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 41, nem oranıysa yüzde 52 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan tatilciler ve yerli vatandaşlar, kendini Akdeniz’in serin suları ile serinletmeye çalışırken, kimileri de ağaç gölgesinde sıcaktan korunmaya çalıştı.

#Alanya #Antalya #Sıcak
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545