Alanya'da sıcak bunalttı

KAVURUCU sıcakların etkili olduğu kentte dünyaca ünlü sahillere akın eden tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kent merkezinde termometreler öğlen saatlerinde 39 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 41, nem oranıysa yüzde 52 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan tatilciler ve yerli vatandaşlar, kendini Akdeniz’in serin suları ile serinletmeye çalışırken, kimileri de ağaç gölgesinde sıcaktan korunmaya çalıştı.