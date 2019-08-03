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Alanya'da nem şehir merkezini görünmez yaptı

Nem oranının yüzde 75'lere ulaştığı Alanya'da kentin üstüne nem bulutları çöktü

HAVA DURUMU 02.08.2019, 23:30 02.08.2019, 23:33 Enes Subaşı
Alanya'da nem şehir merkezini görünmez yaptı
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ALANYA'YA kuşbakışı bakanlar, şehir merkezini nem nedeniyle görmekte zorlandı. Hava sıcaklığının 35 derece hissedildiği Alanya’da kent merkezinde bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü, binalar nem bulutlarının arasında kayboldu. Deniz suyu sıcaklığını 30 derece olarak ölçen meteoroloji, nem oranının da yüzde 75’i geçtiğini belirtti. Haftasonu ise Alanya’da en yüksek hava sıcaklığı 33 derece olacak. Nem oranının ise yüzde 75’e kadar yükselmesi bekleniyor.

#nem oranı #deniz suyu sıcaklığı
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