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Alanya yeni haftaya güneşli başladı

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava, her zamanki gibi Alanya'yı yine teğet geçti

Alanya yeni haftaya güneşli başladı

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava, her zamanki gibi Alanya'yı yine teğet geçti

31 Ekim 2017 Salı 22:43
Alanya yeni haftaya güneşli başladı
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HAFTASONU yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında kalan Alanya, yeni haftaya pırıl pırıl güneşle başladı. İki gündür güneşli havanın hakim olduğu Alanya'da fırsatı değerlendiren yerli halk ve turistler, plajlara akın ediyor. Turistler ve vatandaşlar, dün de Alanya'da bol bol denize girip, güneşlenmenin keyfini yaşadılar.

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AlanyaSoğuk HavaGüneşli
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