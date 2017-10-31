Alanya yeni haftaya güneşli başladı

HAFTASONU yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında kalan Alanya, yeni haftaya pırıl pırıl güneşle başladı. İki gündür güneşli havanın hakim olduğu Alanya'da fırsatı değerlendiren yerli halk ve turistler, plajlara akın ediyor. Turistler ve vatandaşlar, dün de Alanya'da bol bol denize girip, güneşlenmenin keyfini yaşadılar.
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