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Alanya yağmura hazırlıksız yakalandı

Alanya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışa vatandaş ve esnaf hazırlıksız yakalandı

HAVA DURUMU 14.09.2019, 13:53 14.09.2019, 14:11
Alanya yağmura hazırlıksız yakalandı
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DÜN Meteoroloji'den yapılan uyarıyla beraber bugün beklenen gökgürültülü sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Mahmutlar Mahallesi'nde şiddetli şekilde başlayan yağış dükkanlarda ve sokaklarda vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Özellikle esnafın hazırlıksız yakalandığı gözlenirken birçok dükkana ait eşya ve malzeme kaldırımların üzerine yığıldı.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Alanya #vatandaş #sağanak yağış
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