Alanya yağmura hazırlıksız yakalandı

DÜN Meteoroloji'den yapılan uyarıyla beraber bugün beklenen gökgürültülü sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Mahmutlar Mahallesi'nde şiddetli şekilde başlayan yağış dükkanlarda ve sokaklarda vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Özellikle esnafın hazırlıksız yakalandığı gözlenirken birçok dükkana ait eşya ve malzeme kaldırımların üzerine yığıldı.