Alanya yağmura hazırlıksız yakalandı
Alanya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışa vatandaş ve esnaf hazırlıksız yakalandı
HAVA DURUMU 14.09.2019, 13:53 14.09.2019, 14:11
DÜN Meteoroloji'den yapılan uyarıyla beraber bugün beklenen gökgürültülü sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Mahmutlar Mahallesi'nde şiddetli şekilde başlayan yağış dükkanlarda ve sokaklarda vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Özellikle esnafın hazırlıksız yakalandığı gözlenirken birçok dükkana ait eşya ve malzeme kaldırımların üzerine yığıldı.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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