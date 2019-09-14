Alanya'ya sağanak yağış uyarısı!

HAVA sıcaklığı Alanya ve civarında bugün (14 Eylül) 33° derece civarında olması ve havanın Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 86, en düşük yüzde 39 olması ve rüzgar hızının ortalama 8 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.