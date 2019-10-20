Alanya'ya sağanak yağış geliyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, hafta içi Pazartesi, Salı ve Cuma günleri parçalı bulutlu geçmesi beklenirken Çarşamba ve Perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Buna göre:

Pazartesi günü, Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 29 derece;

Salı günü , Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 28 derece;

Çarşamba günü, Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 28 derece;

Perşembe günü Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 26 derece;

Cuma günü , Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 26 derece olması bekleniyor