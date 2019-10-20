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Alanya'ya sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Alanya'da sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

HAVA DURUMU 20.10.2019, 16:23 20.10.2019, 16:36
Alanya'ya sağanak yağış geliyor
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, hafta içi Pazartesi, Salı ve Cuma günleri parçalı bulutlu geçmesi beklenirken Çarşamba ve Perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Buna göre:

Pazartesi günü, Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 29 derece;

Salı günü , Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 28 derece;

Çarşamba günü, Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 28 derece;

Perşembe günü Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 26 derece;

Cuma günü , Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 26 derece olması bekleniyor

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Alanya #sağanak yağış
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