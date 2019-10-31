Alanya'ya sağanak yağış geliyor

METEOROLOJİDEN edinilen verilere göre, Alanya'da Cuma günü başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, Pazar günü sonuna kadar etkisini gösterecek.

Buna göre, Alanya'da hava durumu:

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 20, en yüksek 24 derece;

Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 20, en yüksek 26 derece;

Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 19, en yüksek 25 derece;

Pazartesi günü çok bulutlu, en düşük 19, en yüksek 26 derece;

Salı günü çok bulutlu, en düşük 20, en yüksek 26 derece